Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю мера Кривого Рогу
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Жахлива новина – знайдений мертвим з вогнепальним пораненням мер Кривого Рогу Костянтин Павлов. Щирі співчуття близьким", - написав Зеленський в мікроблозі Twitter.
Він зазначив, що інцидент активно розслідують і що він має намір найближчим часом зібрати керівників правоохоронних органів для звіту щодо просування розслідування.
"На місці – поліція й усі необхідні фахівці. Найближчим часом зберу керівників усіх правоохоронних органів та заслухаю їхні доповіді", - наголосив президент.