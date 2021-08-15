Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю мера Кривого Рогу

Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю мера Кривого Рогу

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Жахлива новина – знайдений мертвим з вогнепальним пораненням мер Кривого Рогу Костянтин Павлов. Щирі співчуття близьким", - написав Зеленський в мікроблозі Twitter.

Він зазначив, що інцидент активно розслідують і що він має намір найближчим часом зібрати керівників правоохоронних органів для звіту щодо просування розслідування.

"На місці – поліція й усі необхідні фахівці. Найближчим часом зберу керівників усіх правоохоронних органів та заслухаю їхні доповіді", - наголосив президент.
Стежити за важливими новинами в Tелеграм

Новини

analytics