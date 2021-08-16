Курс валют НБУ на 16 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 16 августа 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 15 августа, понизился до уровня 26.69 за 1 доллар.

Курс евро упал на 2 коп до 31.40 за 1 евро.

Курс рубля остается стабильным на уровне 3.64 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 15 августа 2021 года.

Курс фунта стерлингов упал на 16 коп до 36.92 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка понизился до уровня 29.00 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 2 коп до 6.86 за 1 польский злотый.