Курс валют НБУ на 16 августа

Курс валют НБУ на 16 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 16 августа 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 15 августа, понизился до уровня 26.69 за 1 доллар.

Курс евро упал на 2 коп до 31.40 за 1 евро.

Курс рубля остается стабильным на уровне 3.64 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 15 августа 2021 года.

Курс фунта стерлингов упал на 16 коп до 36.92 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка понизился до уровня 29.00 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 2 коп до 6.86 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 26.693100 --0.076
EUR Евро 31.397800 --0.023
RUB Рубль 0.364060
GBP Фунт стерлингов 36.916600 --0.162
CHF Швейцарский франк 28.996900 --0.027
PLN Польский злотый 6.863200 +0.015
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