Смерть мера Кривого Рогу Павлова: з'явилося відео

У мережі з'явилося відео з камер відеоспостереження в будинку мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, повідомляє Depo.ua.

На оприлюднених кадрах зафіксований момент смерті Костянтина Павлова.

Відео з'явилося в Telegram-каналі Репортер UA. На записі видно, що чоловік був удома один. Він ходив по коридору зі зброєю в руках. Також видно, що він багато курив і з кимось листувався по телефону. Потім Павлов вистрілив.

Автори Telegram-каналу додають, що час і дата на камерах збиті, а також, що в середині відео вирізаний фрагмент.

У повідомленні висловили припущення, що повне відео оприлюднять сьогодні о 10:00 під час брифінгу МВС.