АМКУ оштрафував три компанії за змову на торгах щодо ремонту доріг

Антимонопольний комітет України виявив причетність до спотворення результатів торгів по процедурі закупівлі «Експлуатаційне утримання та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення у Вінницькій області (додатково)», повідомляє ЮрЛига.

Звинувачуються три компанії:

ТОВ «Спільне українсько-австрійське підприємство «Інтервіас Україна»;

дочірнього підприємства ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» - «Вінницький облавтодор»;

ТОВ «ШЛЯХБУД» .

"Мова йде про торги, що відбулися у 2019 році. Їх замовником була Служба автомобільних доріг у Вінницькій області Державного агентства автомобільних доріг України. Очікувана вартість закупівлі складала 50 000 000 грн. Переможцем у процедурі закупівлі стало товариство з обмеженою відповідальністю «Спільне українсько-австрійське підприємство «Інтервіас Україна»", - йдеться в повідомленні АМКУ.

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Як встановив АМКУ під час розслідування, вказані суб'єкти господарювання узгодили між собою умови участі у тендері, відтак конкуренцію між ними було усунуто.

Зважаючи на виявлені факти, АМКУ визнав такі дії порушенням Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів.

За порушення на компанії накладено штрафи на загальну суму 45 859 828 грн.

Також зазначається, що суб'єкти господарювання, визнані АМКУ порушниками Закону України «Про захист економічної конкуренції», позбавляються права брати участь у торгах на 3 роки.