Полякова зачарувала образом на червоній доріжці

Суперблондинка в ефектному вбранні відвідала відкриття Одеського міжнародного кінофестивалю, повідомляє Корреспондент.

Українська співачка Оля Полякова поділилася в Instagram знімками виходу на червону доріжку Одеського міжнародного кінофестивалю в компанії продюсера Михайла Ясинського.

Виконавиця вибрала розкішне чорно-біле вбрання від дизайнера Андре Тана. Її образ доповнили комплект прикрас, стильна зачіска і яскравий макіяж.

"Пишаюся нашим кінематографом і розвитком українського кіно! Така гарна подія мотивує талановитих режисерів втілювати шикарні проекти в реальність!" - зазначила Полякова в підписі до публікації.

Шанувальники засипали співачку компліментами, наголосивши, що вона виглядає значно молодшою ​​за свій вік.

"Ідеальна", "Образ просто відпад! Шикарна! Виглядаєш на 20!", "Карколомна", "Навіть помолодшала", "Красуня" Виглядаєш на 25", "Прямо не впізнати" , - написали фоловери в коментарях.

Оля Полякова и Михаил Ясинский instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова и Михаил Ясинский instagram.com/polyakovamusic

Михаил Ясинский instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова и Михаил Ясинский instagram.com/polyakovamusic

Михаил Ясинский instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова и Михаил Ясинский instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова и Михаил Ясинский instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова и Михаил Ясинский instagram.com/polyakovamusic