Полякова зачарувала образом на червоній доріжці
Суперблондинка в ефектному вбранні відвідала відкриття Одеського міжнародного кінофестивалю, повідомляє Корреспондент.
Українська співачка Оля Полякова поділилася в Instagram знімками виходу на червону доріжку Одеського міжнародного кінофестивалю в компанії продюсера Михайла Ясинського.
Виконавиця вибрала розкішне чорно-біле вбрання від дизайнера Андре Тана. Її образ доповнили комплект прикрас, стильна зачіска і яскравий макіяж.
"Пишаюся нашим кінематографом і розвитком українського кіно! Така гарна подія мотивує талановитих режисерів втілювати шикарні проекти в реальність!" - зазначила Полякова в підписі до публікації.
Шанувальники засипали співачку компліментами, наголосивши, що вона виглядає значно молодшою за свій вік.
"Ідеальна", "Образ просто відпад! Шикарна! Виглядаєш на 20!", "Карколомна", "Навіть помолодшала", "Красуня" Виглядаєш на 25", "Прямо не впізнати", - написали фоловери в коментарях.