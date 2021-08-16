Укрзалізниця відкрила продаж квитків на "запасні" полки в плацкарті
"Укрзалізниця" (УЗ) почала продавати квитки на місця № 53 і № 54 в плацкартних вагонах. Раніше ці полки використовувалися для провезення безквиткових і зберігання брудної білизни, повідомляє Сегодня.
Про це свідчать дані системи онлайн-бронювання на сайті "Укрзалізниці".
Таке рішення в УЗ прийняли, щоб зменшити кількість безквиткових і зменшити невивезення пасажирів з курортів, зазначив у Facebook журналіст Олександр Рудоманов.
"Тепер брудна білизна буде перебувати на декількох верхніх полицях (не там, де перебувають пасажири) ... Що дасть продаж цих місць? В середньому до 20 вільних місць, зменшить невивезення пасажирів з курортних напрямків і умовно + більше 3 тисяч гривень за квитки з кожного поїзда та 600 грн податків. І в щоденних масштабах це не маленькі цифри", – розповів Рудоманов.