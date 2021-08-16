Укрзалізниця відкрила продаж квитків на "запасні" полки в плацкарті

"Укрзалізниця" (УЗ) почала продавати квитки на місця № 53 і № 54 в плацкартних вагонах. Раніше ці полки використовувалися для провезення безквиткових і зберігання брудної білизни, повідомляє Сегодня.

Про це свідчать дані системи онлайн-бронювання на сайті "Укрзалізниці".

Місця № 53-54 доступні для бронювання

Таке рішення в УЗ прийняли, щоб зменшити кількість безквиткових і зменшити невивезення пасажирів з курортів, зазначив у Facebook журналіст Олександр Рудоманов.