Прокуратура повідомила, що в столиці на шкільних партах розікрали півмільйона

Столична прокуратура проводить обшуки в Управлінні освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА через розтрату пів мільйона гривень на закупівлі шкільних меблів, повідомляє Украинская правда.

Слідчі дії 16 серпня проводять у приміщеннях Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві Державної адміністрації, а також за місцем проживання осіб, причетних до розтрати коштів місцевого бюджету.

За даними слідства, службові особи Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА уклали договір з підприємством щодо постачання шкільних меблів в кількості 1470 шт. на загальну суму 940 800 грн.

При цьому встановлено, що поставлені меблі не відповідають технічним вимогам проведених публічних закупівель, а їх вартість завищена більше ніж у двічі.

Згідно висновку експертизи, сума збитків завданих місцевому бюджету становить понад 450 тисяч гривень.