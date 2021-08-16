Bentley показала e США ексклюзивний седан Flying Spur

Кузовне підрозділ Bentley Mulliner презентувало новий седан Flying Spur Mulliner. Покупці новинки отримають можливість вибирати з трьох силових агрегатів, включаючи гібридний, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Світова прем'єра моделі відбулася в рамках фестивалю Monterey Car Week в Каліфорнії. Новинка створена фахівцями найстарішого кузовного ательє і є квінтесенцією досвіду майстрів Mulliner, накопиченого за довгі роки роботи.

Автомобіль відрізняється від інших представників сімейства Flying Spur ексклюзивнbv облицюванням радіатора "Подвійний діамант". Джерело: Bentley

Автомобіль відрізняється від інших представників сімейства Flying Spur ексклюзивним облицюванням радіатора "Подвійний діамант", двоколірними 22-дюймовими колісними дисками з емблемами по центру, що сами вирівнюються, та декоративними воздуховодами на крилах з фірмовою символікою.

Новинка створена фахівцями найстарішого кузовного ательє і є квінтесенцією досвіду майстрів Mulliner. Джерело: Bentley

Салоні отримав вишукане шкіряне оздоблення трьох кольорів та глянцеві декоративні панелі з цінних сортів дерева. Всі роботи над створенням інтер'єру виконуються вручну, включаючи особливу прострочку, що складається зі 712 індивідуальних стібків.

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Салоні отримав вишукану шкіряну обробку трьох кольорів та глянцеві декоративні панелі з цінних сортів дерева. Джерело: Bentley

У спинках передніх крісел розміщені відкидні столики з електроприводом. Джерело: Bentley

Шкала приладів – повністю цифрова з особливою графікою в класичному стилі. По центру приладової панелі розташовується фірмовий обертається блок з трьома панелями. У спинках передніх крісел розміщені відкидні столики з електроприводом.

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Шкала приладів – повністю цифрова з особливою графікою в класичному стилі. Джерело: Bentley

Покупці Flying Spur Mulliner можуть вибрати з трьох силових агрегатів. Гібридна установка з мотором V6 дозволяє розганятися до першої "сотні" за 4,3 с, а максимальна швидкість досягає 285 км/год. Нове покоління 4-літрового V8 з двома турбінами забезпечить динаміку розгону на рівні 4,1 с та максимальну швидкість 318 км/год. З флагманським мотором 6.0 W12 Flying Spur Mulliner витрачає на спринт 0-100 всього 3,8 секунди і здатний розігнатися до 333 км/год.