Bentley показала e США ексклюзивний седан Flying Spur

Кузовне підрозділ Bentley Mulliner презентувало новий седан Flying Spur Mulliner. Покупці новинки отримають можливість вибирати з трьох силових агрегатів, включаючи гібридний, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Світова прем'єра моделі відбулася в рамках фестивалю Monterey Car Week в Каліфорнії. Новинка створена фахівцями найстарішого кузовного ательє і є квінтесенцією досвіду майстрів Mulliner, накопиченого за довгі роки роботи.

Автомобіль відрізняється від інших представників сімейства Flying Spur ексклюзивнbv облицюванням радіатора "Подвійний діамант"
Автомобіль відрізняється від інших представників сімейства Flying Spur ексклюзивнbv облицюванням радіатора "Подвійний діамант". Джерело: Bentley

Автомобіль відрізняється від інших представників сімейства Flying Spur ексклюзивним облицюванням радіатора "Подвійний діамант", двоколірними 22-дюймовими колісними дисками з емблемами по центру, що сами вирівнюються, та декоративними воздуховодами на крилах з фірмовою символікою.

Новинка створена фахівцями найстарішого кузовного ательє і є квінтесенцією досвіду майстрів Mulliner
Новинка створена фахівцями найстарішого кузовного ательє і є квінтесенцією досвіду майстрів Mulliner. Джерело: Bentley

Салоні отримав вишукане шкіряне оздоблення трьох кольорів та глянцеві декоративні панелі з цінних сортів дерева. Всі роботи над створенням інтер'єру виконуються вручну, включаючи особливу прострочку, що складається зі 712 індивідуальних стібків.

Дізнайтеся погоду в вашому місті:
    Салоні отримав вишукану шкіряну обробку трьох кольорів та глянцеві декоративні панелі з цінних сортів дерева
    Салоні отримав вишукану шкіряну обробку трьох кольорів та глянцеві декоративні панелі з цінних сортів дерева. Джерело: Bentley
    У спинках передніх крісел розміщені відкидні столики з електроприводом.
    У спинках передніх крісел розміщені відкидні столики з електроприводом. Джерело: Bentley

    Шкала приладів – повністю цифрова з особливою графікою в класичному стилі. По центру приладової панелі розташовується фірмовий обертається блок з трьома панелями. У спинках передніх крісел розміщені відкидні столики з електроприводом.

    Дізнайтеся погоду в вашому місті:
      Шкала приладів – повністю цифрова з особливою графікою в класичному стилі
      Шкала приладів – повністю цифрова з особливою графікою в класичному стилі. Джерело: Bentley

      Покупці Flying Spur Mulliner можуть вибрати з трьох силових агрегатів. Гібридна установка з мотором V6 дозволяє розганятися до першої "сотні" за 4,3 с, а максимальна швидкість досягає 285 км/год. Нове покоління 4-літрового V8 з двома турбінами забезпечить динаміку розгону на рівні 4,1 с та максимальну швидкість 318 км/год. З флагманським мотором 6.0 W12 Flying Spur Mulliner витрачає на спринт 0-100 всього 3,8 секунди і здатний розігнатися до 333 км/год.

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