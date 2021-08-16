Експерт оцінив вірогідність відмови ФРН від "Північного потоку-2"

Відмова Німеччини від "Північного потоку-2" стане грандіозною політичною поразкою керівництва Росії і покаже, що вона нездатна створювати вигідні для країни проекти. Про це заявив політолог Сергій Марков. За його оцінкою, відмова партнера Москви від трубопроводу досить імовірна в разі приходу до влади партії "Зелених", повідомляє Лента.Ру.

Політолог переконаний: небезпека того, що Німеччина відмовиться від трубопроводу, вельми велика, пов'язано це, перш за все, з можливим утворенням коаліції партії "Зелених" та соціал-демократів. В такому випадку уряд буде діяти не стільки в інтересах своєї держави, скільки в інтересах США, яким невигідний "Північний потік-2".

Причини можливої зупинки трубопроводу

"Становлення канцлером представника "Зелених" буде пов'язано навіть не з тим, що партія якось особливо популярна, а, скоріше, з тим, що вона знаходиться десь між соціал-демократами, християнськими і вільними. І, відповідно, може організувати коаліцію з будь-якою з них.

Раніше християнські і соціал-демократи працювали разом, але тепер останні можуть відмовитися від цього союзу, оскільки він буквально знищує їх партію, роблячи в очах виборця безпринципними людьми, корупціонерами, готовими піти у владу навіть зі своїми головними опонентами ", - вважає Марков.

У "Зелених" з огляду на це з'являється можливість створити коаліцію з будь-якою з партій і самостійно сформувати уряд. Вони, на думку політолога, захочуть отримати пост канцлера - їх лідер досить популярна серед виборців, так що проблем з цим бути не повинно. Марков вважає, що в цьому році "Зелені", як мінімум, наберуть достатньо багато голосів, особливо з урахуванням того, що вони тісно пов'язані з демократичною партією США.

"Але ж це теж має велике значення, - зауважив політолог. - Демократи в Штатах перебувають при владі і представляють найпотужнішу державу, домінуючу в світі. Відповідно, в тому числі і з їх допомогою ,"Зелені", дійсно, можуть прийти до влади, представляючи американські інтереси і працюючи різко проти Росії.

Їм не скільки не подобається "Північний потік-2", скільки те, що цей проект належить нашій країні. І тут виникає парадокс, адже газ - найбільш екологічне джерело отримання енергії в порівнянні з нафтою, вугіллям, атомною енергетикою і, гадаю, навіть вітряками".

Партія також виступає проти розвитку в Німеччині важкої промисловості, багато в чому для якої і потрібен газ. Їм краще постіндустріальний тип економіки, який передбачає більший розвиток різних сервісів.

Наслідки

Проте, як вважає Марков, говорити про те, що країна втратить статус промислової держави, - перебільшення, адже вона була такою і до "Північного потоку-2".

"Трубопровід невигідний, скоріше, Штатам, ніж Німеччині - це дозволить країні виграти в конкуренції у німецьких корпорацій. Крім того, в разі відмови від" Північного потоку-2 "держава стане ще більш залежною від США, адже газ доведеться брати не безпосередньо з Росії , а з Катару, Саудівської Аравії, тобто, країн-союзників американців, які можуть змінювати свою політику за першим наказом партнерів. Так що партія "Зелених" тільки раніше була за екологію. Тепер це класичний проамериканський блок ", - резюмував політолог.

Для Росії, на думку Маркова, відмова Німеччини від трубопроводу може закінчитися сумно. По-перше, це буде означати величезну витрату грошей, а по-друге, стане однозначною політичною поразкою, показавши, що керівництво країни не здатне створювати вигідні для Росії проекти і навіть вигідні для Німеччини.