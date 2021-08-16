Українців будуть повторно прищеплювати від коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я запровадить повторну вакцинацію населення від коронавірусу. Це станеться через рік після введення базових щеплень.﻿ Про це з посиланням на інтерв'ю головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, повідомляє РБК-Украина.

"Допоки ми не розглядаємо бустерну дозу як альтернативу повному циклу ревакцинації через рік. Тобто базова стратегія, обрана нами - це ревакцинація через рік після завершення базового курсу щеплення" , - сказав він.

Втім, за його словами, МОЗ очікує результати досліджень Pfizer щодо введення третьої (бустерної) дози.

"Хочемо подивитися скільки переваг буде давати введення бустерної дози" , - додав Кузін.

Марія Кучерявець