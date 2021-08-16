Стали відомі терміни введення обмежень для невакцинованих

В Україні обмеження для невакцинованих громадян можуть ввести тільки тоді, коли щеплення зробить не менше половини населення країни. Про це заявив санлікар Ігор Кузин, повідомляє Страна.ua.

За словами Кузіна, для введення мотиваційних стимулів вакцинованих українців або обмежень доступу до масових заходів та суспільних послуг для невакцинованих потрібно, щоб щеплення зробили не менше 50% населення.

Зараз у відомстві планують стимулювати до вакцинації лише співробітників критичної інфраструктури. Це стосується працівників сфери транспорту, медиків. Вже зараз в Міністерстві охорони здоров'я обговорюють, що не зможуть функціонувати гуртожитки, якщо щеплення не зроблять достатня кількість з їх жителів.