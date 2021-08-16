Вартість всієї криптовалюти перевищила $2 трильйони

Сумарна вартість усієї криптовалюти знову перевищила 2 трильйони доларів. Зростання обумовлене стрибком як біткоїну, так і ряду інших криптовалют, повідомляє Лента.ру.

У суботу, 14 серпня, капіталізація ринку криптовалюти досягла 2,06 трильйона доларів. Потім пішов спад на 1,4 відсотка. У цей день біткоїн злетів до 48,15 тисячі доларів, досягнувши рекордно високої позначки з 16 травня. Після зльоту курс скоректувався. У понеділок, 16 серпня, біткоїн коштував 47,24 тисячі доларів.

Підвищилися в ціні і інші криптовалюти. У неділю, 15 серпня, третя після біткоїну і Ethereum криптовалюта Cardano зросла на 47 відсотків за сім днів. За аналогічний період криптовалюта XRP подорожчала на 61 відсоток, а Dogecoin і Binance Coin - на 18 і 14 відсотків відповідно.

"Ціна біткоїна була напрочуд стійкою після появи новин", - підкреслив глава департаменту досліджень в компанії NYDIG Грег Сіполаро (Greg Cipolaro).

Експерт підсумував, що визнання криптоіндустрії законодавцями легітимізувало її і дало інвесторам упевненість, що ринок криптовалюти не зникне.