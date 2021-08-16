Спека і грози: прогноз погоди на 17 серпня

У вівторок, 17 серпня, погода в Україні буде мінливою. На заході атмосферний фронт циклону зумовить грозові дощі і "похолодання", а на решті території збережеться спека. Про це заявила народний синоптик Наталія Діденко, повідомляє РБК-Україна.

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Так, вдень в більшості областей буде сонячно і сухо. Температура повітря очікується на рівні +29 ...+33 градусів.

При цьому з північного заходу в країну підійде циклон Luciano, вологий атмосферний фронт якого, крім опадів, спричинить ослаблення спеки. Зокрема, в західних областях, де пройдуть короткочасні дощі з грозами, температура повітря опуститься до +23 ...+28.

За даними Українського гідрометцентру, грозові дощі вдень 17 серпня пройдуть у Волинській, Рівненській, Тернопільській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій областях. Грози також торкнуться Житомирщину і Вінниччину. Місцями можливі шквали 15-20 м/с.

Крім цього, на Харківщині, Луганщині, Рівненщині буде переважати дуже високий рівень пожежної небезпеки.

Стовпчики термометрів вночі будуть триматися на рівні +15 ... +20 градусів. Днем свіжо буде на крайньому заході - до +23 ... +27, у Вінницькій і Житомирській областях, де очікуються опади, жарко - в межах +27 ...+32, і до +33 сонце припече на решті території.