Байден пояснив виведення військ США з Афганістану

Президент США Джо Байден пояснив виведення американських військ з Афганістану, на тлі якого владу в країні захопили бойовики руху Талібан, повідомляє Новое время.

У своєму зверненні до нації Байден сказав, що ситуація погіршилася "швидше, ніж ми очікували", але він не шкодує про своє рішення.

"Афганські політичні лідери здалися і втекли з країни. Афганські війська здалися, іноді не намагаючись боротись... Американські війська не можуть і не повинні боротися і гинути у війні, в якій афганські військові не хочуть битися за себе", - заявив президен﻿т США.

За словами Байдена, США витратили понад трильйон доларів і дали афганським військовим "всі інструменти, які їм могли знадобитися", але не змогли дати їм бажання "битися за своє майбутнє". Він додав, що ще рік або п'ять років перебування американських сил в Афганістані нічого б не змінили.