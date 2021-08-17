"Газпром" вперше відреагував на заяву ФРН і США по "СП-2"

«Газпром» вперше позначив свою позицію щодо заяви США і Німеччини по газопроводу «Північний потік 2», офіційний коментар був даний в звіті корпорації за другий квартал, повідомляє Лента.Ру.

"21 липня 2021 року була опублікована спільна заява США та ФРН, відповідно до якого сторони домовилися, що в разі використання Росією поставок енергоресурсів як зброї ФРН зробить у відповідь дії на національному рівні та на рівні Європейського союзу, включаючи введення санкцій. Зазначена заява має декларативний характер і за своєю правовою природою не є юридично зобов'язуючим документом ", - йдеться в звіті.

В кінці липня влада США і Німеччина досягли домовленості за проєктом «Північний потік-2», за якою Берлін зобов'язується добиватися санкцій проти Росії в тому випадку, якщо російська сторона використовує енергію як зброю проти Європи. Крім того, Німеччина зобов'язалася домагатися продовження на 10 років спливав у 2024 році угоди між Києвом і Москвою щодо транзиту газу.