Смачно і ситно: як приготувати корисний сніданок

Що з'їсти вранці, щоб було корисно, ситно, смачно і підходило всім членам сім'ї? Відповідь від фахівця з харчування: лляна "каша" з ягодами, повідомляє РБК-Україна.

Такий сніданок наситить годин на 5, не менше! Крім цього, він надзвичайно багатий омега-3, корисною клітковиною, антиоксидантами і біфідобактеріями.

Також льон - прекрасне джерело фітоестрогенів типу "лігнани". Вони допомагають працювати нашій гормональній системі і балансують як жіночі, так і чоловічі гормони, розповіла в своєму Instagram нутриціолог Катерина Йенсен.

Як приготувати корисний сніданок

Інгредієнти (на 1 порцію):

4 ст. л. лляного насіння (замочених на ніч у воді)

1 велика жменя мигдалю (приблизно 15 штук)

1 ст. л. насіння чіа (можна без них)

1/2 яблука зі шкіркою без серцевини

100 г будь-яких ягід (можна заморожених)

1 ст. л. кокосової стружки або кокосових чіпсів

1/2 ч. л. кориці

Приготування:

1. Увечері попереднього дня замочіть насіння льону і чіа, заливши їх з верхом водою кімнатної температури.

2. Залиште на ніч, накриті кришкою, на кухонному столі.

3. Якщо плануєте використовувати заморожені ягоди, то покладіть їх на ніч розморожуватися в холодильник.

4. За ніч на поверхні води утворюється плівка - це ні що інше, як суперкорисні біфідобактерії. Знімати цю плівку ні в якому разі не потрібно! Просто обережно перемішайте кашу.

5. Вранці мигдаль крупно порубати ножем (можна теж зробити це з вечора).

6. Яблуко крупно поріжте.

7. Змішайте лляну кашку з мигдалем, яблуком, ягодами і кокосовою стружкою і посипте корицею. Приємного апетиту!

Автор: Тетяна Турчанікова