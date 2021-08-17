Смачно і ситно: як приготувати корисний сніданок
Що з'їсти вранці, щоб було корисно, ситно, смачно і підходило всім членам сім'ї? Відповідь від фахівця з харчування: лляна "каша" з ягодами, повідомляє РБК-Україна.
Такий сніданок наситить годин на 5, не менше! Крім цього, він надзвичайно багатий омега-3, корисною клітковиною, антиоксидантами і біфідобактеріями.
Також льон - прекрасне джерело фітоестрогенів типу "лігнани". Вони допомагають працювати нашій гормональній системі і балансують як жіночі, так і чоловічі гормони, розповіла в своєму Instagram нутриціолог Катерина Йенсен.
Як приготувати корисний сніданок
Інгредієнти (на 1 порцію):
- 4 ст. л. лляного насіння (замочених на ніч у воді)
- 1 велика жменя мигдалю (приблизно 15 штук)
- 1 ст. л. насіння чіа (можна без них)
- 1/2 яблука зі шкіркою без серцевини
- 100 г будь-яких ягід (можна заморожених)
- 1 ст. л. кокосової стружки або кокосових чіпсів
- 1/2 ч. л. кориці
Приготування:
1. Увечері попереднього дня замочіть насіння льону і чіа, заливши їх з верхом водою кімнатної температури.
2. Залиште на ніч, накриті кришкою, на кухонному столі.
3. Якщо плануєте використовувати заморожені ягоди, то покладіть їх на ніч розморожуватися в холодильник.
4. За ніч на поверхні води утворюється плівка - це ні що інше, як суперкорисні біфідобактерії. Знімати цю плівку ні в якому разі не потрібно! Просто обережно перемішайте кашу.
5. Вранці мигдаль крупно порубати ножем (можна теж зробити це з вечора).
6. Яблуко крупно поріжте.
7. Змішайте лляну кашку з мигдалем, яблуком, ягодами і кокосовою стружкою і посипте корицею. Приємного апетиту!
Автор: Тетяна Турчанікова