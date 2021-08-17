"Укрпошта" випустила святкові марки до Дня незалежності (ФОТО)

До Дня незалежності України "Укрпошта" випустила спеціальну марку, блок, конверти і буклет﻿. Про це заявив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, повідомляє Деловая столица.

"Намагалися зробити цю марку стильною і сучасною, такою, якою хочемо щоб була наша країна" , — написав він у Facebook.

На марці зображена Берегиня-Оранта — така, як на 52-метровій колоні на майдані Незалежності в Києві. На блоці — перший куплет гімну України.

Тираж марки — 150 тис. примірників, блоку — 25 тис. Спільного з Національним банком подарункового буклета з маркою і монетою — 3 тис.