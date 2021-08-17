Разумков розповів, де провів відпустку

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков відпочивав п'ять днів в Миколаївській і Одеській областях. Про це він розповів журналістам на брифінгу під час поїздки в Полтавську область у вівторок, 17 серпня, повідомляє Вести.

"Був у відпустці п'ять днів - Миколаївська, Одеська області. У мене дружина з Миколаєва. За кордон не їздив, на державних дачах не відпочивав", - сказав Разумков у відповідь на запитання журналіста про те, де і коли спікер встиг так засмагнути.