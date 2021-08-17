У Києві націоналісти повалили "радянські" декорації до Дня Незалежності

У Києві на Алеї Героїв Небесної Сотні представники "Нацкорпуса" повалили "радянські" декорації до святкування Дня Незалежності, які перекривали меморіал. Поліція затримала радикалів.

Про це повідомляє Андрій Павловський.

Відзначимо, що членів Нацкорпусу намагалися відбити у правоохоронців соратники руху - але затриманих змогли заштовхати в автобус. Вони також поскаржилися на те, що поліція їх б'є.

За даними ЗМІ, директор музею Революції Гідності Ігор Пошивайло вже звернувся до Міністерства культури з проханням пояснити ситуацію.

"Знаю трохи про сам контент, що на Алеї Героїв повинні бути встановлені інсталяції, які розповідатимуть про історію України від часів Трипілля до Майдану і російсько-української війни", - уточнив Пошивайло.

До слова, мер міста Віталій Кличко відреагував на цю подію. Він заявив, що не дасть влаштовувати на Алеї 95 Квартал.

За його словами, керівництво Національного Меморіального комплексу Героїв Небесної сотні підтвердило, що встановлення "інсталяції" було погоджено з ними.

Крім того, Кличко додав, що місто не видавав жодних документів на такі перформанси. Він зазначив, що організацією святкування Дня Незалежності, зокрема, декораціями для заходів займається ОП.