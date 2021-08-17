Міжбанк: долар падає

Як ми і припустили вранці , котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку сьогодні відновили зниження після вчорашнього стрибка вгору, викликаного потрійною інтервенцією Національного банку.

До речі, сьогодні регулятор з'явився на ринку всього лише раз: після того, як цінник на продаж опустився нижче 26,70 гривень, він почав скуповувати найдешевші пропозиції від продавців в районі 26,68 гривень. Купивши близько 5 млн доларів, Нацбанк пішов, а котирування продовжили опускатися. Після обіду торгівля перемістилася в діапазон 26,64-26,66 гривень, тобто фактично повернулася до вчорашніх цін.

Готівковий валютний ринок вкрай уважно стежить за всім, що відбувається на міжбанку. Сьогодні вранці київські обмінники виставили на продаж готівковий долар по 26,82-26,83 гривень. Дехто намагався продавати навіть по 26,85 гривень (правда, дуже недовго). Переконавшись, що на міжбанку «зростання» закінчилося, оператори валютного ринку почали дружно переписувати цінники в бік зниження. В результаті вже після обідньої перерви долар в столиці знову продають по 26,78-26,79 гривень.

Євро на FOREX у вівторок продовжує повільно знижуватися. До цього часу він опустився до 1,1759 долара, але за прогнозом аналітиків, уже до вечора повинен подешевшати ще мінімум на 10-15 пунктів. Готівковий євро сьогодні теж дешевшає: вранці столичні обмінники продавали його по 31,43-31,45 гривень, а після обіду - на 5 копійок дешевше.

Російський рубль в першій половині дня вівторка опустився до 73,52 рублів за долар, після чого відвоював у долара 20 копійок. Коливання стають все менше, тому що з одного боку, наближення податкового періоду змушує російських експортерів продавати валюту, що підтримує рубль, а з іншого - ціни на нафту вже не ростуть, а зміцнення долара в світі тисне на інші провідні валюти. Готівковий рубль в Києві другий день поспіль продають по 3,62-3,64 гривні за 10 рублів.

Польський злотий подешевшав: його можна купити за 6,85-6,87 гривень.