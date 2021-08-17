Економіка Європи почала відновлюватися після коронавірусу

Економіка єврозони показала двохвідсоткове зростання в другому кварталі, повідомляє "Лента.ру".

За даними статистичного управління Європейського союзу, ослаблення обмежень, пов'язаних з коронавірусом, стимулювало економічну активність після короткої рецесії: економіка єврозони скоротилася на 0,6 відсотка в останньому кварталі 2020 року і на 0,3 відсотка в період з січня по березень.

У порівнянні з другим кварталом минулого року, коли економіка єврозони пережила найгіршу фазу пандемії, ВВП виріс на 13,6 відсотка. Разом з ВВП почала відновлюватися і кількість робочих місць. Євростат повідомив, що зайнятість в блоці з 19 країн зросла на 0,5 відсотка за квартал і на 1,8 відсотка за рік.

Серед найбільших економік єврозони Іспанія та Італія продемонстрували найбільше зростання ВВП: на 2,8 і на 2,7 відсотка за квартал. Італія, яка виявилася однією з найбільш постраждалих країн єврозони в минулому році, також зросла в першому кварталі 2021 року, коли ВВП єврозони впав. Німеччина і Франція показали більш помірне зростання ВВП: на 1,5 і на 0,9 відсотка за квартал. Економісти Bloomberg очікують, що в 2021 році ВВП 19 країн виросте на 4,7 відсотка, а Італії та Іспанії прогнозують найвищі темпи зростання за більш ніж чотири десятиліття.

Незважаючи на відновлювальне зростання економіки Єврозони вона як і раніше не досягла допандемійного рівня. За оцінками Євростату, ВВП Єврозони все ще нижче, ніж був у кінці 2019 року. США і Китай відновлюються більш динамічно і вже перевищили свої показники до локдаунів. Від Китаю експерти очікують зростання на 6,8 відсотка в третьому кварталі, але через повені і новий спалах коронавірусу прогнози можуть не збутися.