Валютний ринок: підсумки вівторка

У вівторок зниження котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку відновилося.

Експортери продовжили продавати валюту, готуючись до сплати податків, серед яких - податок на прибуток за другий квартал. Покупців сьогодні виявилося набагато менше: ті, хто злякався стрибка курсу, взяли ще вчора, інші вирішили почекати - і не прогадали. Котирування майже відразу ж пішли вниз і у другій половині дня досягли 26,635 гривень на покупку і 26,65 гривень на продаж. Національний банк на торгах з'являвся лише один раз й істотного впливу на хід торгів не чинив.

Закрили торги вівторка на 6 копійок на купівлі та на продаж нижче, ніж в понеділок.

Хід торгів:

Стартові котирування - 26,71/26,79 (купівля/продаж).

Торги вівторка відкрилися ширше, ніж у понеділок: спред на відкритті склав 8 копійок. Перша угода за ціною 26,75 гривень пройшла о 09:35. Охочих купувати за такою ціною виявилося небагато, тому котирування швидко почали знижуватися: продавці готові були поступатися, аби продати дорожче, ніж вчора. О 10:30 цінники і на покупку, і на продаж опустилися нижче рівня 26,70 гривень. У цей час на ринку з'явився Національний банк: за вже сформованою традицією він скуповував найдешевші пропозиції продажу в районі 26,68 гривень. Купивши стандартні 5 млн доларів, регулятор пішов.

Проте, зниження тимчасово припинилося: аж до кінця обідньої перерви угоди йшли в діапазоні 26,66-26,69 гривень. І тільки після обіду, коли покупців стало приблизно вдвічі менше, ніж продавців, торгівля перемістилася нижче, в діапазон 26,64-26,66 гривень, де й відбувалися угоди аж до кінця торгової сесії.

Котирування закриття - 26,65/26,67 (купівля/продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні зменшився на третину в порівнянні з понеділком і склав 215,1 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,6815 гривень. Офіційний курс долара на 18 серпня встановлений на позначці 26,6752 гривень за долар, зростання на 2,95 копійки. Офіційний курс євро на 18 серпня встановлений на позначці 31,3820 гривні за євро, зростання на 1,87 копійки.

Готівковий долар в обмінниках Києва вранці продавали по 26,82-26,83 гривень, але до вечора, відреагувавши на зниження на міжбанку, цінник опустили до 26,78-26,79 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 18:00 - 1,1717. Сьогодні євро опустився до позначки 1,1713 долара, відреагувавши на падіння на світових фондових ринках. Готівковий євро також подешевшав: до вечора його продавали по 31,35-31,37 гривень.

Російський рубль протягом дня торгувався в межах 73,20-73,58 рубля за долар. Станом на 18:00 він затиснутий у вузькому діапазоні 73,48-73,57 рубля за долар. Готівковий рубль в Києві другий день поспіль продають по 3,62-3,64 гривень за 10 рублів.