CША можуть залишити дипломатів в Афганістані - умови Держдепу

Американські дипломати можуть залишитися в Афганістані, якщо радикальний ісламістський рух "Талібан", який контролює країну, забезпечить їм безпеку, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться на сторінці Держдепу США в Twitter. Позицію американського зовнішньополітичного відомства, крім того, пояснив його представник Нед Прайс на регулярному брифінгу для журналістів.

"Якщо залишити їх на більш тривалий термін буде безпечно і розумно, то ми можемо розглянути таку можливість" , — сказав він.

Прайс додав, що на даний час американська сторона націлена на те, щоб вивезти дипломатів з Кабула до 31 серпня.