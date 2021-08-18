Великобританія перейде на водень

Міністр у справах бізнесу та енергетики Великобританії Квасі Квартенг заявив, що до 2030 року Великобританія планує досягти п'яти гігаватів «потужності виробництва водню з низьким вмістом вуглецю». Слова міністра наводить телеканал CNBC, повідомляє Лента.Ру.

Уряд Великобританії 17 серпня опублікував нову стратегію використання водню, в якій говориться, що нова галузь країни допоможе створити до 100 тисяч робочих місць. До 2050 року обсяг ринку буде оцінюватися в 13 мільярдів фунтів стерлінгів (17,88 мільярда доларів). За словами міністра Квартенга, збільшення виробничої потужності водню до п'яти гігаватів дозволить зробити його в кількості, еквівалентній кількості газу, який споживають три мільйони домогосподарств щороку. Крім того, така енергія буде більш екологічною.

Цільовий показник в п'ять гігаватів був включений в урядовий план так званої «зеленої промислової революції», опублікований в листопаді 2020 року. Влада заявила, що до 2050 року від 20 до 35 відсотків енергоспоживання Великобританії може бути забезпечено воднем. У середньостроковій перспективі воднева економіка Великобританії може залучити чотири мільярди фунтів стерлінгів інвестицій і створити понад дев'ять тисяч робочих місць до 2030 року.

Реакція на стратегію уряду щодо водню виявилася неоднозначною. Директор з політики Асоціації поновлюваних джерел енергії та чистих технологій Френк Гордон заявив, що воднева стратегія британського уряду внесла «довгоочікувану ясність». На його думку, стратегія пропонує позитивне бачення ролі водню в досягненні екологічних амбіцій Великобританії, яка прагне наблизити кількість викидів вуглецю до нульового показника.

Іншу думку висловив генеральний директор Асоціації RenewableUK Ден Макгрю. Він заявив, що стратегія недостатньо сфокусована на розвитку британської індустрії виробництва екологічно чистого водню. Макгрю також порекомендував уряду внести зміни в плани та чітко визначити цілі до кліматичного саміту COP26, який Великобританія готується прийняти в листопаді.