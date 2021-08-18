У Львівській області 17 людей госпіталізували з отруєнням

У Самбірському районі Львівської області 17 осіб госпіталізували до районної лікарні з ознаками харчового отруєння, про це заявляє департамент з питань цивільного захисту населення області, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними департаменту, шестеро госпіталізованих - підлітки 13-15 років із Кривого Рогу, які 17 серпня харчувалися у спортивно-оздоровчому комплексі Layar Palace у місті Хирів Самбірського району. Медики поставили їм попередній діагноз "харчова токсикоінфекція" , їхній стан - середньої тяжкості.

Пізніше до лікарні привезли ще 11 пацієнтів. У повідомленні не зазначено подробиці, де вони отруїлися і чи пов'язані обидва випадки.