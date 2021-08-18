Названо ціну газу при формуванні тарифів на тепло для населення

При формуванні тарифів на тепло для населення повинна бути врахована фіксована ціна природного газу - 7420 грн/тис. м куб, повідомляє РБК-Україна.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов заявив про це під час наради з голавами міських рад і обласних державних адміністрацій щодо підготовки до опалювального сезону.

"Наразі кожен регіон за участі представників теплокомуненерго та голів міст працює над технічною підготовкою початку опалювального сезону" , - сказав Чернишов.

У Мінрегіоні нагадали, що повноваження з формування тарифів на тепло у новому опалювальному сезоні були передані органам місцевого самоврядування. Облдержадміністрації протягом минулого тижня мали провести енергетичні штаби за участю представників теплокомуненерго та голів міст і відпрацювати два питання: технічну підготовку до запуску опалювального сезону та укладання довгострокових контрактів з НАК "Нафтогаз України".

Нагадаємо, у прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, схваленому Кабміном 31 травня, йдеться про те, що тарифи для населення на гарячу воду та опалення у 2021 році зростуть 33%.

Автор: Олександр Білоус