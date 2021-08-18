Названо ціну газу при формуванні тарифів на тепло для населення

Названо ціну газу при формуванні тарифів на тепло для населення

При формуванні тарифів на тепло для населення повинна бути врахована фіксована ціна природного газу - 7420 грн/тис. м куб, повідомляє РБК-Україна.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов заявив про це під час наради з голавами міських рад і обласних державних адміністрацій щодо підготовки до опалювального сезону.

"Наразі кожен регіон за участі представників теплокомуненерго та голів міст працює над технічною підготовкою початку опалювального сезону", - сказав Чернишов.

У Мінрегіоні нагадали, що повноваження з формування тарифів на тепло у новому опалювальному сезоні були передані органам місцевого самоврядування. Облдержадміністрації протягом минулого тижня мали провести енергетичні штаби за участю представників теплокомуненерго та голів міст і відпрацювати два питання: технічну підготовку до запуску опалювального сезону та укладання довгострокових контрактів з НАК "Нафтогаз України".

Нагадаємо, у прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, схваленому Кабміном 31 травня, йдеться про те, що тарифи для населення на гарячу воду та опалення у 2021 році зростуть 33%.

Автор: Олександр Білоус

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