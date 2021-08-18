В Афганістані почали формуватися загони опору "Талібану"

В афганській провінції Панджшері формуються загони опору "Талібану", повідомляє Кореспондент.

"В останні дні створюються загони опору з представників місцевого населення, узбеків і хазарейців для протистояння "Талібану", владу якого тут не визнають і ніколи не визнають... Крім цього, з сусідніх регіонів в Панджшер прибуло багато переселенців, в основному жінок і дітей , які втекли від талібів", - розповів співрозмовник агентства.

Також повідомляється, що зараз тривають бойові зіткнення опору з талібами в північно-східних провінціях Капіса і Тахар.

"Всі ці події можуть призвести до нової громадянської війною в Афганістані", - зазначив він.

Тим часом, польовий командир Ахмад Масуд закликав до повстання проти "Талібану". Його звернення до співгромадян опубліковано в Paris Match.

Ахмад Масуд - син легендарного екс-міністра оборони Афганістану Ахмада Шаха Масуда.

"Ми залишилися одні. Ми ніколи не здамося ...Наші бійці, старі і молоді моджахеди, тут, в Панджшері, піднімають зброю. Приєднуйтесь до нас по духу або через пряму підтримку" , - закликав Масуд.

Він також звернувся за допомогою до Європи, арабського світу, США і "інших країнам, які так багато допомагали нам у нашій боротьбі за свободу, проти Рад в минулому, проти "Талібану" двадцять років тому".

У той же час, Sputnik Таджикистан повідомляє, що "Талібан" має намір мирно вирішити конфлікт в провінції Панджшер.

Як заявив представник талібів Мухаммад Наїм, ситуація в регіоні не є гострою.

"Це питання ми хочемо вирішити через взаєморозуміння", - сказав він.

Панджшер - єдина провінція в Афганістані, де жоден з семи районів не перейшов до талібів.