Еллерт привітав Мішину з річницею романтичним відео

Зовсім недавно перша українська "Холостячка", актриса Ксенія Мішина, і її обранець, гуморист Олександр Еллерт, оголосили про своє розставання. Однак нова публікація чоловіка в мережі викликала бурхливу реакцію у шанувальників, а також надію на те, що пара знову разом або ж на шляху до примирення, повідомляє РБК-Україна.

У своєму Instagram Еллерт розмістив романтичне відео з Мішиною і ніжно привітав її з річницею.

У ролику можна побачити зворушливі, пристрасні і смішні спільні моменти Ксенії та Олександра.

Вельми символічна також і музика, на яку наклав відео Олександр. Це трек переможців Євробачення 2021, групи Måneskin, - I wanna be your slave ("Я хочу бути твоїм рабом").

"З річницею, кохана!" - написав комік під відео.

Публікація викликала небувалий ажіотаж серед підписників Еллерта, які тут же залишили сотні коментарів. Одні вимагають пояснень і не розуміють, що відбувається, інші ж вирішили, що пара знову разом і засипали їх привітаннями.

Щас ось взагалі нічого не зрозуміла

Чого? Вибачте мене, але я одна нічого не розумію?

Народ вимагає пояснень

В сенсі? А що відбувається?

Стопе, ви не розлучилися?

Моя перша реакція це шок

Ми сумували за вашою скаженою парочкою

Я знала що ви прикальнулись!!! Вітаю вас

Ура!!! А я знала і відчувала!.. ну вистачить вже шифруватися! З усіма нами буває таке адже. Намистинки наші

Відео агонь. Дуже класне. Дивлюся з посмішкою

Вітаю, помиріться ви вже

Я так і знала що ви разом. Ви Ідеальна пара, тільки через вашу пару я вірю в любов

До слова, Мішина в сторіс свого акаунта виклала відео з величезним букетом троянд, запропонувавши вгадати, від кого вони. Що ж, тепер це стало дуже навіть ясно!

Автор: Марина Настевич