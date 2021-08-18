У польському витверезнику загинув українець

У Польщі четверо полісменів зв'язали ременями агресивного громадянина України. Чоловік знепритомнів і помер. За інцидентом проводиться внутрішнє розслідування, повідомляє НикВести.

Правоохоронці застали п'яного українця, який спав в громадському транспорті, і завезли його у витверезник, де він прокинувся і почав кидатися: одного співробітника поліції зачепив кулаком, другого вкусив.

Поліцейські вирішили пов'язати дебошира ременями, для допомоги прибув ще один патруль. Після цього заходу чоловік посинів і перестав дихати.

Слідство проведе експертизу тіла українця, щоб з'ясувати чи не стали наркотики причиною раптової смерті.

У цій справі працює районна прокуратура Свидниці, прокурор відмовився коментувати журналістам подробиці процесу.