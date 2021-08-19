Байден допустив продовження військової місії в Афганістані

Військові США залишаться в Афганістані до повної евакуації американських громадян, заявив президент країни Джо Байден в інтерв'ю телеканалу ABC, повідомляє Лента.Ру.

Американський лідер підкреслив, що влада намагатиметься вкластися із закінченням виведення військ в початково затверджені терміни - до 31 серпня. Однак, якщо до цього моменту не вдасться вивезти з країни всіх громадян США, військова місія буде продовжена.

Байден також уточнив, що зараз в Афганістані залишаються від 10 до 15 тисяч американців. Крім цього, уряд США має намір евакуювати 50-65 тисяч афганців, які бажають залишити країну. Глава Білого дому допустив, що це можна зробити до кінця місяця, якщо прискорити темпи евакуації до 5-7 тисяч осіб на день.