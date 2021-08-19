Противники талібів в Афганістані попросили зброю у Заходу

Противники талібів звернулися з проханням до США і Заходу про постачання зброї і спорядження для боротьби проти руху "Талібан", що захопив владу в країні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Нам потрібно більше зброї, більше боєприпасів і більше спорядження. Америка та її демократичні союзники не просто ведуть спільну з афганцями боротьбу з тероризмом. У нас довга історія, що складається із загальних ідеалів і боротьби. Ви все ще багато можете зробити, щоб допомогти справі свободи. Ви - наша єдина залишилася надія" , - написав у The Washington Post Ахмад Масуд, який зараз очолює сили опору в непідконтрольній талібам провінції Панджшер.

Він є сином голови "Північного альянсу" Ахмада Шаха Масуда, який також виступав проти талібів і був убитий "Аль-Каїдою".

За словами Ахада Масуда, до його загонів приєдналися сили колишнього віцепрезидента Амрулли Салеха, солдати афганської регулярної армії, "які були обурені капітуляцією своїх командирів", афганських сил спеціального призначення.

Масуд повідомив, що його бійці мають у своєму розпорядженні певний запас зброї та боєприпасів, "які ми терпляче збирали з часів мого батька, тому що знали, що цей день може настати". Він запевнив, що він і його бійці будуть "захищати Панджшир як останній бастіон афганської свободи".

"Але цього недостатньо. Якщо польові командири талібів почнуть наступ, вони, звичайно, зіткнуться з рішучим опором з нашого боку ... І все ж ми знаємо, що наших збройних сил і матеріально-технічного забезпечення буде недостатньо. Вони будуть швидко виснажуватися, якщо наші друзі на Заході не знайдуть спосіб забезпечити нас без зволікання" , - пише він, додавши, що "благає друзів Афганістану заступитися" за них.

Масуд підкреслив: "Рух "Талібан" не є проблемою тільки для афганського народу. Під контролем талібів Афганістан, без сумніву, стане епіцентром радикального ісламістського тероризму; тут знову будуть виношуватися змови проти демократій".