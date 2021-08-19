Що очікується на валютному ринку в четвер

Сьогодні - останній день сплати податку на прибуток за другий квартал.

Багато експортерів до останнього притримували валюту, сподіваючись, що курс піде вгору. Сьогодні їм доведеться вийти з продажами і продавати за тим курсом, який буде на міжбанківському валютному ринку. Тому пропозиція валюти буде зашкалювати, а значить, котирування знову продовжать зниження. Вчора Національний банк зупинив падіння долара на рівні 26,615 гривень, вийшовши з інтервенцією на покупку за цією ціною. Тільки від НБУ залежить, де зупиниться падіння сьогодні. Шанси знову переписати річний мінімум - дуже великі.

Відкриття торгів четверга очікується на рівні 26,60/26,66 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар в столиці в середу вранці продавали по 26,78-26,79 гривень, але потім, відреагувавши на зниження на міжбанку, цінник опустили до 26,76-26,77 гривень. Сьогодні вранці продаж стартує з 26,77 гривень. Далі готівковий ринок буде пильно спостерігати за тим, що відбувається на міжбанку і в точності копіювати всі його рухи з деякою часткою інертності. У разі продовження зниження котирувань безготівкового долара готівковий також продовжить дешевшати. При цьому розрив між курсом безготівкового і готівкового долара може стати ще більше.

Євро на ринку FOREX в середу здійснював різкі різноспрямовані рухи: вдень він знижувався до 1,1692 долара, а о 21:00 різко виріс до позначки 1,1741 долара після публікації протоколів засідання FOMC США. Вранці четверга євро продовжив зниження і опустився до 1,1664 долара. Готівковий євро в середу вранці продавали по 31,33-31,35 гривень, до вечора він подешевшав до 31,29-31,30 гривень. Сьогодні вранці його почнуть продавати по 31,25-31,27 гривень. Далі все буде залежати від поведінки євро на FOREX і ситуації на українському валютному ринку.

Російський рубль в середу спочатку зміцнився до 73,35 рублів за долар, а до вечора опустився до 73,90 рублів за долар. Вранці четверга зниження продовжилося до 74 рублів за долар. Готівковий рубль в середу продавали по 3,61-3,64 гривень за 10 рублів. Сьогодні є шанс, що рубль подешевшає на 1-2 копійки, до 3,59-3,60 гривень за 10 рублів.