Мінімальну зарплату розраховуватимуть по-новому: проект погоджений

Кабмін на черговому засіданні погодив законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо оплати праці, повідомляє ЛигаБизнес.

Проектом запропоновані зміни до КЗоТ та Закону про оплату праці, зокрема пропонується:

визначити, що оплата праці працівників, зайнятих на роботах із шкідливими, особливо шкідливими та небезпечними умовами праці, здійснюється в підвищеному розмірі, який визначається з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, а також положень генеральної, галузевої (міжгалузевої), територіальної угод, колективного договору. Визначення шкідливих особливо шкідливих та небезпечних умов праці здійснюється за результатами атестації робочих місць за умовами праці, якщо інше не передбачено законодавством.

оплата праці працівників, що виконують роботу з високим рівнем нервово-емоційного та інтелектуального навантаження, в особливих природних географічних i геологічних умовах, умовах підвищеного ризику для здоров'я, може здійснюватися у підвищеному розмірі відповідно до норм законодавства, положень генеральної, галузевої (міжгалузевої), територіальної угод, колективного договору.

При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються:

суми, на які підвищується оплата праці відповідно до статті 100 Кодексу законів про працю, - незалежно від способу встановлення такого підвищення (доплата, надбавка, підвищення окладу тощо);

доплата за суміщення професій (посад), виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника;

суми підвищення оплати праці за роботу в нічний час, роз'їзний характер робіт;

оплата роботи в надурочний час;

оплата за залучення до роботи у вихідні, святкові і неробочі дні;

премії до святкових і ювілейних дат;

сума індексації заробітної плати;

сума компенсації втрати частини доходів, у зв'язку з порушенням строків виплати заробітної плати.

Розмір мінімальної заробітної плати визначається з урахуванням:

потреб працівників та їхніх сімей;

загального рівня середньої заробітної плати в цілому по Україні;

розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

прогнозного індексу споживчих цін на період, на який встановлюється розмір мінімальної заробітної плати;

рівня зайнятості, продуктивності праці, збалансованості та обґрунтованості Державного бюджету;

рівня податків, обов'язкових зборів та внесків.

Мінімальна заробітна плата встановлюється у розмірі, не нижчому від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Найближчим часом законопроект буде зареєстровано у Верховній Раді. Якщо його підтримають народні депутати, то Закон набуде чинності з 1 січня 2022 року.