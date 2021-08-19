Крим перетворюється на авіаносець РФ, - Зеленський

В ході роботи Кримської платформи порушуватимуться питання мілітаризації Криму Російською Федерацією. Окупований півострів зараз має вигляд російського авіаносця.﻿ Про це в інтерв'ю заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Украина.

Президент наголосив, що Росія нарощує кількість озброєння на півострові та зменшує чисельність корінних жителів.

"Поки що Крим виглядає, як авіаносець. Поки що це не та перлина української землі біля моря. Сьогодні це мілітаризований півострів, і виглядає це, як авіаносець Російської Федерації зі щоденним збільшенням озброєння, зменшенням корінного населення, зменшенням привабливості - природної, екологічної, туристичної, будь-якої" , - зазначив Зеленський.

За його словами, поява Кримської платформи допоможе привернути увагу світової спільноти.