Нардеп "Слуги народу" і глава Дніпра вшанували пам'ять мера Кривого Рогу

Сьогодні, 19 серпня, попрощалися з мером Кривого Рогу нардеп "Слуги народу" Юрій Корявченков і мер Дніпра Борис Філатов.

Про це повідомляє Андрій Павловський.

Корявченков розповів журналістам, що він спілкувався з Павловим, коли той став мером:

"Було дуже багато проблем в місті. Зверталися люди і я звертався до Костянтина Юрійовича, як народний депутат до мера".