Нардеп "Слуги народу" і глава Дніпра вшанували пам'ять мера Кривого Рогу

Нардеп "Слуги народу" і глава Дніпра вшанували пам'ять мера Кривого Рогу
Фото: Facebook

Сьогодні, 19 серпня, попрощалися з мером Кривого Рогу нардеп "Слуги народу" Юрій Корявченков і мер Дніпра Борис Філатов.

Про це повідомляє Андрій Павловський.

Корявченков розповів журналістам, що він спілкувався з Павловим, коли той став мером:

"Було дуже багато проблем в місті. Зверталися люди і я звертався до Костянтина Юрійовича, як народний депутат до мера".

У свою чергу мер Дніпра Філатов заявив, що ніколи не оцінює колег. Він додав, що "те, що сталося - це людська трагедія".

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