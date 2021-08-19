Нардеп "Слуги народу" і глава Дніпра вшанували пам'ять мера Кривого Рогу
Сьогодні, 19 серпня, попрощалися з мером Кривого Рогу нардеп "Слуги народу" Юрій Корявченков і мер Дніпра Борис Філатов.
Про це повідомляє Андрій Павловський.
Корявченков розповів журналістам, що він спілкувався з Павловим, коли той став мером:
"Було дуже багато проблем в місті. Зверталися люди і я звертався до Костянтина Юрійовича, як народний депутат до мера".
У свою чергу мер Дніпра Філатов заявив, що ніколи не оцінює колег. Він додав, що
"те, що сталося - це людська трагедія".