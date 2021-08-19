Похолодання і дощі: прогноз погоди на вихідні і День незалежності
Українців цього тижня чекають довгі вихідні, які триватимуть з 21 по 24 серпня. Погода в ці дні буде прохолодною, а в День незалежності на половині території країни пройдуть дощі, повідомляє РБК-Украина.
21 серпня
В суботу температура повітря вдень по всій території країни буде приблизно однаковою і коливатиметься між позначками +25-27 градусів. Вночі опускатиметься до +11-13 градусів у західних областях і до +15-17 градусів у східних.
Крім того, на заході очікуються грозові дощі. Також вони поширяться на території східних областей та Криму.
22 серпня
В неділю опади підуть з території країни. В усіх регіонах буде хмарно з проясненнями.
Температура повітря коливатиметься на рівні +25-27 градусів. Вночі опускатиметься до +13-15 градусів.
23 серпня
В понеділок, коли будуть відзначати День прапора, на всій території країни опадів також не очікується.
Однак температура у більшості регіонів опуститься до +21-24 градусів вдень. Тепліше буде у східних областях, де стовпчики термометрів сягатимуть +25-27 градусів.
Вночі найхолодніше буде у Львівській області, де прогнозують +10 градусів.
24 серпня
В День незалежності в Україну повернуться дощі. Зливи накриють західні регіони, а також Житомирську та Вінницьку області.
Крім того, як і в попередній день, буде прохолодно. По всій країні прогнозують +21-23 градуси, лише на сході та півдні +25-27.
Вночі температура повітря значно знизиться у західних областях. У Волинській мають зафіксувати +9 градусів тепла.
Автор: Інна Собора