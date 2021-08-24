Розкрито причину нездоланного потягу до алкоголю

Біологи визначили раніше невідомий нейронний механізм, який може допомогти в боротьбі з алкоголізмом, повідомляє Корреспондент.

Вчені з Університету Лінчепінга виявили групу нервових клітин у головному мозку, що відповідає за прийняття людиною рішення про вживання алкоголю, навіть коли це може зашкодити. Результати дослідження були опубліковані в журналі Science Advances.

Більшість людей, які вживають алкоголь, можуть контролювати себе, проте деякі не зупиняються навіть у ситуаціях, коли це має негативні наслідки.

Примітно, що іноді в групу людей з компульсивною поведінкою потрапляють ті, у кого немає явно вираженої алкогольної залежності.

Щоб з'ясувати, чому так відбувається, шведські фахівці провели нейробіологічне дослідження на щурах. Вони виявили тварин, схильних до компульсивного споживання алкоголю, а потім проаналізували особливості їх нейронних сигналів.

На початку експерименту щурам показали, що вони можуть отримати невелику кількість алкоголю, натиснувши на важіль. Однак через деякий час умови змінилися: після натискання разом зі спиртом гризуни отримували удар струмом. Більшість щурів кинули натискати на важіль, але, приблизно, третина тварин продовжувала робити це, незважаючи на дискомфорт.

Щоб ідентифікувати групу нервових клітин, що беруть участь в ухваленні рішення про компульсивне вживання алкоголю, дослідники використовували спеціальний молекулярний маркер. Вони виявили в миндалевидному тілі мозку щурів мережу нервових клітин, що активізуються безпосередньо перед натисканням на важіль.

Підкреслюється, що коли дослідники відключали ці клітини, здатність утримуватися від вживання алкоголю у щурів відновлювалася.

Мигдалеподібне тіло - це центр мозку, який контролює реакції страху і бере участь у механізмах навчання, які пов'язані зі страхом покарання. Три роки тому автори дослідження експериментально довели, що ця ж область мозку відповідає за поведінку, пов'язану з алкогольною залежністю.

Вчені сподіваються, що за допомогою їх відкриття вдасться боротися з алкогольною залежністю.