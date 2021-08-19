Великобританія передала Україні дослідний криголам

Великобританія передала Україні дослідницький корабель для арктичних експедицій "Джеймс Кларк Росс", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Після 30 років служби в складі Британської антарктичної місії криголам" Джеймс Кларк Росс "був проданий українській антарктичній станції" Академік Вернадський ", - вказується в повідомленні посольства Великобританії в Україні в Facebook.

Відзначається, що це другий випадок передачі британських дослідних активів Україні. Першим стала передача в 1996 році станції "Фарадей", нині відомої як станція "Академік Вернадський".

Відзначається, що судно "Джеймс Кларк Росс" відкриє для українських вчених нові можливості для наукових розвідок, зокрема для дослідження океанів і змін клімату в полярних регіонах.