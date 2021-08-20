Вітренко звів до нуля комерційний потенціал "СП-2"

Попри технічну готовність, російський газопровід "Північний Потік-2" не зможе і не буде працювати як комерційний газогін﻿. Про це заявив голова НАК "Нафтогаз Україна" Юрій Вітренко, повідомляє Ділова столиця.

Він пояснив, що від стадії технічного запуску до комерційної експлуатації пройде чимало часу — в тому числі на процедури сертифікації компанії, яка обслуговує газопровід.

Нинішня ж компанія "Nord Stream AG", за словами Вітренко, "не відповідає європейським стандартам і не може пройти сертифікацію". Це означає, що газопровід не працюватиме для комерційної прокачування газу, пише Укрінформ.

Також глава "Нафтогазу" під час інспекції обʼєктів в Одесі та Одеській області нагадав, що наразі триває системна робота з США і європейськими країнами "щодо дієвого та ефективного накладення санкцій на компанії, які будували та експлуатують даний газопровід".