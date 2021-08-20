У Сінгапурі британцеві дали термін за порушення маскового режиму

Суд в Сінгапурі засудив до шести тижнів у в'язниці жителя Великобританії Бенджаміна Глінна через відмову носити захисну маску в громадських місцях, повідомляє Новое время.

За інформацією CNN британця визнали винним через відмову носити захисну маску в громадському транспорті в травні та на засіданні суду в липні.

Також Глінн ображав державних службовців. Через його специфічну поведінку та висловлювань в суді йому була призначена психіатрична експертиза.