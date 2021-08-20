Facebook запустив додаток для відеозустрічей

Соціальна мережа Facebook повідомила про запуск додатку Horizon Workrooms, за допомогою якого колеги можуть влаштовувати зустрічі по відеозв'язку, повідомляє УНИАН.

У новому сервісі є можливість використовувати технологію віртуальної реальності, і у кожного користувача може бути свій анімований аватар.

Згідно з прес-релізом на сайті компанії, поки запущена бета-версія Horizon Workrooms. Її можна безкоштовно завантажити в ігровій системі віртуальної реальності Oculus Quest 2 в тих країнах, де підтримується ця гарнітура.

Користувач також може підключитися до віртуальної зустрічі за допомогою відеодзвінка, без створення анімованого аватара. Крім того, в робочому просторі Horizon Workrooms можна буде використовувати віртуальну дошку для написання будь-яких ідей, ці дошки можна експортувати у вигляді зображення. Також в додатку можна обмінюватися файлами і посиланнями, передає kommersant.