Що очікується на валютному ринку в п'ятницю

Сьогодні - останній день тижня, попереду - довгі вихідні (наступного разу міжбанківський валютний ринок буде працювати тільки в середу 25 серпня).

Сьогодні імпортери будуть прагнути вже в першій половині дня купити потрібні суми і провести оплату за контрактами, щоб не втрачати 4 дні. Тому попит на валюту з самого ранку виросте. У той же час експортери починають очікувати виплати компенсації податку на додану вартість, які можуть початися вже в наступну середу-четвер, і не будуть так активно продавати валюту, як в попередні дні. Ці чинники здатні не тільки зупинити зниження котирувань безготівкового долара, але і викликати їх невелике зростання. Національний банк не буде сьогодні втручатися в роботу міжбанку, якщо тільки котирування не стануть рости занадто швидко. У цьому випадку він, швидше за все, вийде з інтервенцією на продаж.

Відкриття торгів п'ятниці очікується на рівні 26,60/26,70 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар в столиці в четвер протягом дня продавали по 26,76-26,78 гривень. Сьогодні вранці продаж стартує з 26,77 гривень. Далі готівковий ринок буде пильно спостерігати за тим, що відбувається на міжбанку і в точності копіювати всі його рухи з деякою часткою інертності. У разі відновлення зростання котирувань безготівкового долара готівковий також може подорожчати до 26,80 гривень.

Євро на ринку FOREX в четвер спочатку опустився до позначки 1,1664 долара, потім скорегувався до 1,1703 долара, а до вечора знову знизився до 1,1677 долара. Вранці п'ятниці євро торгується у вузькому діапазоні 1,1673-1,1686 долара. Готівковий євро в четвер подешевшав до 31,22-31,26 гривень. Сьогодні вранці його почнуть продавати по 31,25-31,27 гривень. Далі все буде залежати від поведінки євро на FOREX і ситуації на українському валютному ринку.

Російський рубль в четвер протягом дня втратив майже 70 копійок до долара: з 73,60 він опустився до 74,30 рублів за долар. Вранці п'ятниці він зріс до 74,12 рублів за долар. Подешевшав і готівковий рубль: у Києві вчора його продавали в основному по 3,60-3,62 гривні за 10 рублів. Сьогодні його продаватимуть в діапазоні 3,60-3,63 гривні за 10 рублів.