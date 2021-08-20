Путін і Меркель сьогодні проведуть переговори в Москві

Президент РФ Володимир Путін у п'ятницю в Москві зустрінеться з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, це буде їхня перша особиста зустріч за останні три роки, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Цього разу візит Меркель проходить на тлі завершення терміну її діяльності на посту канцлера ФРН, парламентські вибори в Німеччині відбудуться 26 вересня 2021 року, свою кандидатуру вона не висувала.

Москву канцлер відвідає перед поїздкою до Києва, запланованою на 22 серпня.

Офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт раніше повідомив, що програма візиту Меркель до Росії "дуже щільна, сконцентрована на спілкуванні з російським президентом".

Міжнародний порядок денний переговорів лідерів Росії і Німеччини не обійдеться без обговорення ситуації в Афганістані, а двосторонній - без обговорення енергетичних питань.