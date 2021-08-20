Стало відомо, чому на парадні танки "нанесли" камуфляж скотчем

Камуфляж за допомогою скотчу нанесли на танки, які 18 серпня брали участь у репетиції військового параду в Києві до Дня Незалежності України, через те, що було пошкоджено фарбу на борту машини, коли вона рухалась до місця проведення тренування﻿, повідомляє Деловая столица.

"Під час руху танків "БМ Оплот" 18 серпня 2021 року до місця проведення тренування борт машини зачепило гіллям дерева, внаслідок чого незначний шар фарби було пошкоджено. Було прийнято рішення усунути зазначене ушкодження у місці очікування проходження колони. Тому на ушкоджене місце тимчасово було нанесено малярну стрічку" , — йдеться у повідомленні.

Також у ЗСУ підкреслили, що невдовзі недолік було усунуто і під час проходження Хрещатиком танки пройшли без малярних стрічок.