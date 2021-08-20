Австрія відривається від України у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Перемога Рапіда над Зорею у Лізі Європи дозволила Австрії збільшити перевагу над Україною у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Україна залишилась на 11 місці, повідомляє 24 Канал.

Австрія збільшує перевагу над Україною

Невдала єврокубкова компанія українських клубів погіршує ситуацію України у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Наш найближчий конкурент Австрія тепер вже випереджає нашу країну у рейтингу на 0.750 балів.

Однак не лише Рапід приніс очки країні. 19 серпня свій матч переміг Штурм, який на виїзді переграв Муру (1:3) у Лізі Європи. Щодо Ліги конференцій, то тут мирову з шотландським Сент-Джонстоном розписав ЛАСК (1:1).

Австрійські клуби поповнили свою скарбничку 2,5 очками, який при поділі на 5 команд складають 0,500 бала. Тепер в активі Австрії, яка замикає топ-10, 30.050 балів. Україна, яка йде 11-ю, має у своєму доробку 29.300.