У Мінціфри розповіли, як отримати COVID-сертифікат

Міністр цифровий трансформації Михайло Федоров на брифінгу в п'ятницю, 20 серпня, розповів, як отримати COVID-сертифікат через портал Дія, повідомляє Кореспондент.

Для початку потрібно встановити сам додаток. Потім перейти в розділ Послуги.

Далі потрібно відправити запит до реєстру, щоб сформувати сертифікат. Тому що це медична інформація і вона не буде відображена, якщо не зробити запит і електронний підпис.

"Не потрібно з електронним підписом ходити в держоргани. Ви можете згенерувати підпис в Дії. Для цього потрібно тільки ваше обличчя. І виконати кілька дій. Біометрія вашого обличчя порівнюється з біометрією в реєстрі. Це займає кілька секунд і ви отримуєте підпис", - розповів Федоров.

При цьому в самому додатку поки йдеться, що послуга COVID-сертифікат знаходиться в стадії розробки. Федоров пояснив, що інформація в додатку поки оновлюється і процес генерування документів може зайняти деякий час.

"Є певні технічні речі ...додаток оновлюється і це може зайняти кілька годин або кілька дней..це залежить від Google, Apple.. ще потрібно кілька днів, щоб додаток оновився", - сказав він.

Крім того, міністр повідомив, що для українців будуть доступні два COVID-сертітфікати - міжнародний і внутрішній.

"Ми хочемо бути першими у всьому і тому у нас генерується не один ковідний сертифікат, а два. Один для того, щоб подорожувати за межі нашої країни, в Європейський союз, а інший сертифікат внутрішній", - зазначив він.

Федоров пояснив, що в міжнародному сертифікаті більше медичної інформації.

"Там немає фото. Такі стандарти технічної документації ЄС", - зазначив він.

А у внутрішньому сертифікаті менше медичної інформації та є фото. Як і інші документи, можна перевіряти через QR-код, без спеціального обладнання.

Міністр додав, що внутрішній сертифікат розроблений на випадок посилення карантину.