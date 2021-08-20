Новий Land Rover Defender буде більшим за G-Class
Британська компанія Land Rover готує найдовшу версію позашляховика Defender нового покоління. Автомобіль за традицією отримає індекс 130, а дебют запланований на майбутній рік, повідомляє Обозреватель.
Фотошпигуни помітили на тестах найбільший з позашляховиків сімейства Defender, який отримає просторий салон з трьома рядами сидінь.
Автомобіль вже проходить дорожні випробування на дорогах загального користування. За попередніми даними новинка буде досягати у довжину 5,1 м, що на 0,3 м більше версії Defender 110 та на 0,2 м – Mercedes-Benz G-Class. Салон буде уніфікований з іншими представниками сімейства, але зможе вмістити до 8 осіб. Також істотно поліпшилися його можливості щодо перевезення багажу.
Під капотом нового Land Rover будуть розташовуватися двигуни, аналогічні іншим версіям моделі, включаючи гібридні силові агрегати. Не виключено, що покупці зможуть замовити топову версію з 550-сильним V8. Судячи із зображень прототипу, він використовує гібридний силовий агрегат на основі 3-літрового бензинового мотора, який розвиває сумарну потужність 365 к.с. За попередніми даними презентація новинки відбудеться восени майбутнього року.