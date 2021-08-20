Новий Land Rover Defender буде більшим за G-Class

Британська компанія Land Rover готує найдовшу версію позашляховика Defender нового покоління. Автомобіль за традицією отримає індекс 130, а дебют запланований на майбутній рік, повідомляє Обозреватель.

Фотошпигуни помітили на тестах найбільший з позашляховиків сімейства Defender, який отримає просторий салон з трьома рядами сидінь.

Defender отримає просторий салон з трьома рядами сидінь. Джерело: motor1.com

Автомобіль вже проходить дорожні випробування на дорогах загального користування. За попередніми даними новинка буде досягати у довжину 5,1 м, що на 0,3 м більше версії Defender 110 та на 0,2 м – Mercedes-Benz G-Class. Салон буде уніфікований з іншими представниками сімейства, але зможе вмістити до 8 осіб. Також істотно поліпшилися його можливості щодо перевезення багажу.

За попередніми даними новинка буде досягати у довжину 5,1 м. Джерело: motor1.com

Під капотом нового Land Rover будуть розташовуватися двигуни, аналогічні іншим версіям моделі, включаючи гібридні силові агрегати. Не виключено, що покупці зможуть замовити топову версію з 550-сильним V8. Судячи із зображень прототипу, він використовує гібридний силовий агрегат на основі 3-літрового бензинового мотора, який розвиває сумарну потужність 365 к.с. За попередніми даними презентація новинки відбудеться восени майбутнього року.