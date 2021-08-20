Таліби побили американців у Кабулі - Пентагон відреагував

Таліби побили американців у Кабулі - Пентагон відреагував

Міністр оборони США Ллойд Ос тин в ході брифінгу з членами палати представників заявив про випадки побиття американців талібами та назвав ці події неприйнятними, повідомляє Лента.Ру.

"Міністр оборони Ллойд Остін на брифінгу телефоном з членами палати представників щойно сказав, що американці були побиті талібами в Кабулі ... Остін назвав це "неприйнятним", - заявив репортер видання Politico.

Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі висловив стурбованість насильством з боку бойовиків «Талібану» над громадянами США. Він підкреслив, що Вашингтон доніс свою позицію до талібів і додав, що оборонне відомство вимагає вільного проходу американців через пропускні пункти.

Раніше американський журналіст Маркус Ям (Marcus Yam) в статті для Los Angeles Times заявив, що бойовики радикального руху «Талібан» побили його, але потім вибачилися. Кореспондент зазначив, що інцидент стався, коли він знімав з колегою сутичку між талібами та прихильниками колишнього уряду.

Крім того, таліби побили журналістів афганського телеканалу Ariana News і агентства Pajhwok. Повідомляється, що співробітники ЗМІ намагалися зняти репортаж про протести на підтримку національного прапора. Комітет захисту журналістів Афганістану заявив, що життя співробітників місцевих ЗМІ знаходяться під загрозою.

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