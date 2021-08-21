Одна країна відмовилася від участі в "Кримській платформі"
Данілов розповів, що під тиском РФ одна з країн, яка раніше підтвердила свою участь в Кримській платформі, відмовилася від нього. Що це за держава - секретар Ради національної безпеки та оборони не уточнив, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, для Росії проведення саміту Кримської платформи в Києві є великою поразкою.
"Вони робили, роблять і будуть робити до останнього все від них залежне, щоб якомога менше гостей приїхало до Києва", - сказав Олексій Данілов на брифінгу.
Він зазначив, що до останнього часу питання тимчасово окупованого Росією Криму відходило на другий план.
"Це буде дуже потужний поштовх для розуміння, чий Крим і чому ми повинні цим питанням займатися, повертати нашу землю. У нас шалений тиск РФ. Ми заслухали доповідь наших розвідок. Повірте, Росія працює по всьому світу, щоб перешкодити Україні проводити цей захід", - заявив секретар РНБО.