Одна країна відмовилася від участі в "Кримській платформі"

Данілов розповів, що під тиском РФ одна з країн, яка раніше підтвердила свою участь в Кримській платформі, відмовилася від нього. Що це за держава - секретар Ради національної безпеки та оборони не уточнив, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, для Росії проведення саміту Кримської платформи в Києві є великою поразкою.

"Вони робили, роблять і будуть робити до останнього все від них залежне, щоб якомога менше гостей приїхало до Києва" , - сказав Олексій Данілов на брифінгу.

Він зазначив, що до останнього часу питання тимчасово окупованого Росією Криму відходило на другий план.