Одна країна відмовилася від участі в "Кримській платформі"

Одна країна відмовилася від участі в "Кримській платформі"
Фото: Олексій Данілов

Данілов розповів, що під тиском РФ одна з країн, яка раніше підтвердила свою участь в Кримській платформі, відмовилася від нього. Що це за держава - секретар Ради національної безпеки та оборони не уточнив, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, для Росії проведення саміту Кримської платформи в Києві є великою поразкою.

"Вони робили, роблять і будуть робити до останнього все від них залежне, щоб якомога менше гостей приїхало до Києва", - сказав Олексій Данілов на брифінгу.

Він зазначив, що до останнього часу питання тимчасово окупованого Росією Криму відходило на другий план.

"Це буде дуже потужний поштовх для розуміння, чий Крим і чому ми повинні цим питанням займатися, повертати нашу землю. У нас шалений тиск РФ. Ми заслухали доповідь наших розвідок. Повірте, Росія працює по всьому світу, щоб перешкодити Україні проводити цей захід", - заявив секретар РНБО.
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