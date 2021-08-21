Віктор Ющенко очолив наглядову раду платіжної системи "Лео"

Третій Президент України, ексглава Нацбанку Віктор Ющенко повернувся до великого бізнесу. Він відвідає бізнес-зустріч "Forbes. Ресурси для зростання", яка відбудеться в Одесі 22 серпня, як голова наглядової ради міжнародної платіжної системи "Лео" (LEO), повідомляє БiзнесЦензор.

За даними пресслужби МВСП "Лео" крім Ющенка, на конференції Forbes будуть провідні експерти фінансового та Фінтех-ринку, які поділяться актуальними ідеями щодо розвитку Фінтех в Україні. Зокрема, очікується і виступ Голови Національного банку (НБУ) Кирила Шевченка.

"Розвиток Фінтех-індустрії сьогодні багато в чому визначає прогрес цивілізації. Фінтех-компанії переводять на якісно новий рівень банківські послуги, кредитування, страхування та бухгалтерський облік. Прогнозується, що до 2022 року обсяг глобального Фінтех-ринку може вирости до $ 310 млрд. Близько 43% українських Фінтех-проектів працюють на міжнародному рівні. За технологічним рівнем і спектру послуг України успішно конкурує з провідними світовими гравцями " , - зазначила голова процесингової компанії LeoGaming і директор ФК "Леогеймінг Пей" Олена Дегрик Шевцова.

Бізнес-зустріч "Forbes. Ресурси для зростання" відбудеться 22 серпня в Одесі, у дворі Художнього музею (вул. Софіївська, 5А). Початок івенту заплановано на 12.00. Після завершення ділової частини гостям обіцяють неформальне спілкування зі спікерами. Партнерами виступає компанія LeoGaming і "Айбокс Банк", а модератором - головний редактор "Forbes Україна".